Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'nda, "Harekatımızı tehditlere aldırmadan sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Açık söylüyorum, başladığımız işi muhakkak bitireceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Türk Konseyi Zirvesi için geldiği Bakü'deki temaslarının ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştükten sonra DEİK tarafından düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katıldı. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Her fırsatta biz iki devlet tek milletiz dedik, diyoruz. Şimdi tabii yapılacak Türk Konseyi'nde bunu biraz daha geliştiriyoruz. Diyoruz ki '6 devlet tek milletiz.' Azerbaycan'a olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı da kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi bir, kültürü, medeniyeti bir 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz" dedi.Erdoğan sözlerine, "Coğrafyamızın farklı köşelerinden toplantımıza teşrif eden siz misafirlerimize, girişimcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticilerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sınırların mesafelerin anlamını yitirdiği dünyamızın devasa köye dönüştürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Aynı coğrafyayı paylaşan, aynı kültür havzasından beslenen milletlerin müşterek platformlar ve projeler zemininde daha fazla bir araya geldiğini görüyoruz. Yarın yedinci zirvesini yapacağımız Türk Konseyi, Türk dünyası olarak son dönemde bu yönde hayata geçirdiğimiz en kritik işbirliği mekanizmasıdır. Merhum İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' dediği bütünleşme ideali tam bir asır sonra Türk Keneşi'nde adeta gerçeğe dönüşmüştür. Özbekistan'ın tam üyeliği ile konsey daha da güçlenmiştir" diye konuştu."Macaristan'ın gözlemci olarak Türk Keneşi'ne katılması çok önemli"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak Macaristan'ın gözlemci üye olarak Türk Keneşi'ne katılımı ise çok önemli bir kazanımdır. Amacımız tek bir soydaşımızın dışarıda kalmadığı güçlü, kuşatıcı, kapsayıcı bir yapıyı tesis etmektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"300 milyonluk Türk dünyası içinde barındırdığı muazzam potansiyeli ancak bu manada hayata geçirebilir. İş dünyasının lokomotif rolünü oynamadığı her proje akim ve eksik kalmaya mahkumdur. İş adamlarımız ticari ve ekonomik ilişkilerimizin alperenleridir. İş dünyamızı, siz ticaret erbabımızı bir araya getiren çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bir taraftan ikili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırırken, diğer taraftan da ortak ulaşım projeleriyle ülkelerimiz arasındaki mesafeleri kısaltıyoruz.""Türk dünyası olarak göç veriyoruz"Türk dünyasının göç verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Türk dünyası olarak hem birbirimize hem de Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın farklı ülkelerine göç veriyoruz. Her yıl binlerce insanımız ya iş için, ya eğitim için, ya evlatlarına daha iyi bir gelecek kurmak için başka ülkelere göç ediyor. Türkiye 1960'dan itibaren vatandaşlarını yurt dışına işçi olarak göndermiş, son yıllarda komşu coğrafyalardan çok ciddi göç almış bir ülkedir. Türk cumhuriyetlerinden de on milyonlarca kardeşimiz bir başka ifadeyle diasporamız var. Değerli dostum İlham Aliyev'in dediği gibi bir milletin iki diasporası olmaz. Biz Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri, Kırgız, Tatar, Çerkes Ahıska, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal bir üyesi gözüyle bakıyoruz. Elbette bu insanlar ana vatanlarıyla bağlarını koparmadılar fakat geleceklerini kendi ülkelerinde değil göç ettikleri yerlerde görmeye başladılar. Yurt dışına giden insanlarımız arasında artık sadece işçiler değil doktor, siyasetçi, akademisyen, bakan, hatta bulundukları şehirleri yöneten belediye başkanları var. Ayrıca doğrudan iş kurmak, yatırım yapmak, ticari faaliyette bulunmak gayesiyle yurt dışına gidenlerin oranı giderek artıyor. Türk diasporasını daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü olursa, yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz de o kadar güçlü olur" diye konuştu."Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık"Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler coğrafi konum nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. Türkiye yaklaşık 40 yıldır aralıksız bölücü terörle mücadele ediyor. DEAŞ'tan FETÖ'ye, PKK'dan El Kaidesi'ne kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşlarını kurban vermiş bir ülkeyiz. 40 yıllık terörle mücadelemizde pek çok hadise yaşadık. Dost bildiklerimizin ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle, soykırımcı ve vahşi bir terör örgütü 30 bin tır dolusu silahla donatıldı. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Dergilerinin kapakları terörist fotoğraflarıyla süslendi. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık" açıklamasını yaptı.El Bab'da 3 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, "Şu son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini özellikle PKK'nın yan unsurları durumunda olan PYD/YPG terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. El Bab'da 3 bin 500 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirip derdest ettik. Dünya bunu görmüyor. Gözleri var görmez. Aynı şekilde Cerablus'u biz bu teröristlerden temizledik mi? Cerablus'ta şu an Türkler mi var? Yok. Gerçek sahipleri var. Ey Avrupa Birliği bunu görmüyor musun, ey Arap Ligi sen bunu görmüyor musun? Bu Arap Ligi, Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlardan biri değil mi? Dün Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar şimdi yeniden Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir? Türkiye NATO'nun üyesi mi? AB üye ülkelerin tamamına yakını NATO üyesi mi? Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Yoksa bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı? Bu ikiyüzlülük, bu çok yüzlülük neyle izah edilir? PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir. En baştadır. PKK'nın bu diğer PYD-YPG gibi yan kolları aynı şekilde birlikte hareket ediyorlar. Şu anda Suriye'de gerek ÖSO bütün arama taramaları yaparken, hatta cezaevinden DEAŞ'lıları çıkardılar. Orada kimin resmi var? Teröristbaşının resmi var. İşte ispat. Buyurun PKK. Siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyi gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye? Güçlenen Türkiye karşısında böyle adımı atıyorsunuz. Onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Ne derseniz deyin" ifadelerini kullandı."Bu mücadeleden yılmayacağız"Mücadeleden yılmayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Biz Mehmedimizle, Mehmetçiğimizle, Suriye evet Milli Ordusu'yla oradayız. Şu anda bu yolculuğumuz devam ediyor, edecek. Şu anda bütün kardeşlerimiz Mehmetçiklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu bu mücadeleyi sürdürürken biz de buradayız. Bu mücadeleden yılmayacağız. Şu anda milletimiz yekvücut halinde sadece terör örgütünün sözde siyasi organizması var onun haricinde hep beraberiz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatları ülkemizin terörle mücadelede hiçbir ayrım yapmamızın nişaneleridir. Bu harekatlarda 4 bin kilometre karelik alanı DEAŞ ve YPG'li teröristlerden temizlemiştik. Bu kez Fırat'ın doğusunu terörden arındırmayı hedefliyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG kaynaklı terörün tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Buradan bize tehdit var. Şu ana kadar 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize ilçelerimize atıldı, 18 şehidimiz var, 200'e yakın yaralımız var. 9 aylık Muhammedimiz şehit oldu. Hani sivil öldürmüyordu bunlar? Bunların sivil vatandaşlarımızı öldürmediği zaman mı var? Teröristin yaptığı iş bu. Son dönemde güvenlik güçlerimizi hedef alan terör örgütünün arkasında PKK, YPG'li teröristler var. Ey Avrupa Birliği neden Diyarbakır'daki o annelerin yanına gitmiyorsun. İşlerine gelmez. Gelse de gelmese de biz bu yola kararlılıkla devam ediyoruz. Bunlar etnik temizlik yaptılar, muhaliflerini katlettiler. Bunlar belgeli olduğu halde hala sesini çıkarmıyorlar" açıklamasını yaptı."3 milyon 650 bin mülteci var"Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon 650 bin Arap mültecinin olduğunu belirten Erdoğan, "Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir. Neden görmüyorsunuz bunları? Nereden kaçtı bunlar? Suriye'den varil bombalarından kaçtılar. Şu anda onlara biz bakıyoruz. Bir kardeşlik görevi yapıyoruz. Siz bir kuruş destek mi verdiniz bunlar için. Şimdi Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar. AB söz verdi. 6 milyar euro, 3+3 biz destek vereceğiz diye. Bizim milli bütçemize değil AFAD'a, Kızılay'a. Şu ana kadar gelen 3 milyar euro. Bizim şu ana kadar yaptığımız harcamalar 40 milyar dolar. Hala da yapıyoruz ve yapacağız. Gelse de gelmese de yapacağız. Bizim medeniyetimizde bu tür darda kalmışların elinden tutmak var" dedi.Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:"Şimdiye kadar 550'nin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların 500'ü ölmüş vaziyette. 26'sı yaralı durumda. Bunların içinde 24'ü de teslim olmuş durumda. Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtler'i hedef aldığı, DEAŞ'la mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır. Bizim işimiz teröristlerledir. Benim partimin parlamentodaki Kürt milletvekili sayısı 50'dir. Ana muhalefette kaç tane var bilmiyorum. Böyle bir ayrımcılık olsa herhalde bu olmazdı. Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış asla. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik, onun için"Türkiye'nin Suriye kaynaklı düzensiz göçe en fazla maruz kalan ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye en ağır bedeli ödedi. Yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerinde. Tüm liderlere Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ilan edelim dedik. Bu insanları çadırlardan kurtaralım dedik. Hepsi çok güzel dedi ama destek vermeye gelince kimse bir kuruş vermedi. Buraya kimler gelecek, mülteciler gelecek. Verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Milletimizin gösterdiği fedakarlığın kıymetini bilmediler. Çok daha vahimi YPGF/PYD terör örgütü meşrulaştırılmaya çalışıldı. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeye karar vermiştir" dedi."Bunun bedelini sahile vuran Aylan bebekler ödedi"Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteciler meselesine Suriye'nin içinde çözüm bulunması gerektiğini daha önce ifade ettiğini belirterek, "G-20 Antalya zirvesinde somut öneride bulunduk. Birkaç güzel söz dışında hiçbir adım atılmadı. Bunun bedelini Suriyeli anneler, babalar, sahile vuran Aylan bebekler ödedi. Bu insanları konteynır kentlerden kurtaralım dedik. Hepsi 'çok güzel' dedi ama destek vermeye gelince bir kuruş destek yok. Biz şu anda 444 kilometre, kuzeyden güneye 32 kilometrelik alanı güvenli bölge olarak ilan ettik. Bunu kendimiz için değil, buraya bizdeki mülteciler gelecek. Su süreçte Uluslararası toplumdan maalesef arzu ettiğimiz desteği alamadık. İcabında biz Uluslararası Donörler Toplantısı'nda da bu daveti yaptık" diye konuştu.Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlere gösterilen empatinin, sempatinin binde biri 4 gün önce teröristlerin vahşice şehit edildiği Muhammed bebeğe gösterilmedi. Suriye sınırımızın tamamını güvenli hale getirilerek ülkemizdeki mültecilerin kendi topraklarına dönecek bir iklimi tesis edeceğiz. Terörden arındırılmış bölgelerden, uluslararası toplumun da katkılarıyla yeni yerleşim birimlerini inşa edeceğiz. Diğer taraftan da bölücü terör örgütünü ortadan kaldırarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tahkim edeceğiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin başladığı işi muhakkak bitireceğini belirten Erdoğan, "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati adım atmıştır. Harekatımızı tehditlere aldırmadan sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Açık söylüyorum, başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Merhum Mehmed Emin Resulzade'nin dediği gibi 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.' Bu süreçte Türk dünyasının desteği ve duasının bizimle olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Kafkaslar, Balkanlar, Afrika'dan kardeşlerimizin de Türkiye'ye dua ettiğini biliyorum. Siz iş adamlarımızdan destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Azerbaycan başta olmak üzere harekatın ilk anından itibaren desteğini esirgemeyen kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında yarın 7. Türk Konseyi Zirvesi'ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - BAKÜ