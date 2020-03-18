Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur.
18.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur."
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika