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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile telefonda görüşerek, Düzce'de meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi aldı.

19.07.2019 16:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile telefonda görüşerek, Düzce'de meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Düzce'de yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Düzce, Güncel

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