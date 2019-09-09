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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni' programında konuştu "Kalabalık sınıflara son verdik" "Meslek liselerine ikinci...

09.09.2019 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni' programında konuştu
"Kalabalık sınıflara son verdik"
"Meslek liselerine ikinci sınıf, üvey evlat muamelesi yapan kat sayı sistemine son verdik"
"Aslını inkar eden, batı kültürüne hayranlık duymanın ötesinde katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Kaynak: İHA

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