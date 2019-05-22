Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimin Reformunun Farklı Yönlere Çekilmesine İzin Vermeyeceğiz"

- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi. (3)
Erdoğan: "Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."
Erdoğan: "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz."
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Kaynak: AA