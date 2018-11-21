Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ekonomi
toparlanmaya başlayınca meseleyi başka yönlere çekmeye çalıştılar. Neymiş Türkiye
buğday ithal ediyormuş. Bıktık senin yalanlarından"-"Biz ihracata dayalı ithalat yapıyoruz Bay Kemal. Bizim ürettiğimiz hamdolsun tükettiğimizi karşılıyor. Niye peki ithalat yapıyoruz? O ürünlerden başka şeyler üretip yeniden ihraç etmek için"-"Türkiye'nin siyasetten üretime spordan medyaya kadar değiştirmesi gereken alışkanlıkları var. Siyasette muhalefet anlayışının değişmesi gerekiyor"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
48. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.
Türkiye,Ekonomi,Recep Tayyip Erdoğan
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:59