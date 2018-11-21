21 Kasım 2018, 14:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi Toparlanmaya Başlayınca Meseleyi Başka Yönlere Çekmeye Çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi toparlanmaya başlayınca meseleyi başka yönlere çekmeye çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi toparlanmaya başlayınca meseleyi başka yönlere çekmeye çalıştılar. Neymiş Türkiye buğday ithal ediyormuş. Bıktık senin yalanlarından"
-"Biz ihracata dayalı ithalat yapıyoruz Bay Kemal. Bizim ürettiğimiz hamdolsun tükettiğimizi karşılıyor. Niye peki ithalat yapıyoruz? O ürünlerden başka şeyler üretip yeniden ihraç etmek için"
-"Türkiye'nin siyasetten üretime spordan medyaya kadar değiştirmesi gereken alışkanlıkları var. Siyasette muhalefet anlayışının değişmesi gerekiyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 48. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Türkiye,Ekonomi,Recep Tayyip Erdoğan
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:59