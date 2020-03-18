Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz.
18.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika