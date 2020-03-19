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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıkladı.

19.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Ekonomi

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