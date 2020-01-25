Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

25.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:29Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere 'a geldi.
Erdoğan'ı Elazığ Havalimanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Bulgaristan'ın 2 Rus diplomatı sınır dışı kararı kışkırtıcı"
17:30  CHP'li heyet deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
17:29  Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi
17:24  Seçer: "Metro projesine inanıyorum, arkasındayım"
17:28  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla kullanmayı sürdürecek"
25.01.2020 17:36:56