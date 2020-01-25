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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada katıldığı cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.

25.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:28

Deprem felaketinin yaşandığı 'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir cenaze törenine katıldı. Yakınlarını kaybeden bir baba ile yan yana gelen Erdoğan, acılı babanın ağladığı anların ardından gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNACAK

Erdoğan'ı Elazığ Havalimanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.

ERDOĞAN'IN ZOR ANLARI

Öte yandan Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Burada depremde hayatını kaybeden anne-oğulun cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesini kaybeden babanın acı dolu anları sonrası gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.

"RABBİM MEKANLARINI CENNET EYLESİN"

Cenaze namazının ardından bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu afetler bizim için bir imtihan. Bu noktada müslüman olmanın, teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz, Van depremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" dedi.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı ilk anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" demişti.

PUTİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiği bir telgraf gönderdi. Putin, hayatını kaybedenler sebebiyle Erdoğan'a üzüntülerini iletti.

MERKEL DE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Alman Hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Merkel, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul'dan döndükten sonra Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem meydana geldiğinden haberdar olduğunu, bundan acı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Merkel, yarılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı

Recep Tayyip Erdoğan, Sivrice, Elazığ, Güncel


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