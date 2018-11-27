Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektronik Bağımlılık Büyük Bir Tehdit"

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan , elektronik bağımlılığına atıfta bulundu. Günümüzde artık bağımlılıkların çeşitlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı'nın elektronik bağımlılığı ile ilgili ifadeleri şöyle:

Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi çocuklar çok küçük yaşlarda tabletler veya ebeveynlerinin telefonları ile Youtube ile tanışmaya başlıyor. Her ne kadar aileler kendilerince bu konuda denetimin kendilerinde olduğunu söylemiş olsalar da çocuklara yönelik birçok oyunda ve Youtube'da reklamlar aracılığı ile olumsuz içerikle karşılaşmak pek de zor değil.

"Bağımlılığın çeşitlendiğini görüyoruz. Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. 2 yaşındaki bir yavru cep telefonuyla o kadar bağımlı hale geliyor ki her şeyinden kopuyor. Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır."Elektronik sigaraya geçit yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında elektronik sigaralar konusundaki hassasiyetlerine de vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmış:"Çıkarmışlar bir elekronik sigara 'bunda nikotin yok!' Çok geldiler bize hala geliyorlar. Şu kadar yatırım yapacağız diye. Biz de kendilerine alternatif teklifler götürüyoruz. Siz bunu yurtdışına ihraç edebilecek misiniz? Siz buradaki gençliği buna alıştırmak istiyorsunuz, biz buna müsaade etmeyiz."