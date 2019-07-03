03.07.2019 19:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla...

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri." Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla...
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

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