Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin TürkAkım Projesi'nin açılış töreninde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında ABD-İran arasında tırmanan gerilime de değindi. Erdoğan, "Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"GERİLİM, HİÇ ARZU ETMEDİĞİMİZ BİR NOKTADA"

Bölgesel hadiseler bakımından oldukça sancılı günler yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30'undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ AKLI SELİMİ HAKİM KILMAK"

Bölgedeki tansiyonu düşürmeyi amaçladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Son bir haftada çok sayıda liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Dışişleri bakanımız da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklı selimi hakim kılmaktır. Bölgemiz son 20 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle zaten bitap düştü. Vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak'tan Suriye'ye kadar milyonlarca masum kardeşimiz ödedi" dedi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bölgenin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve göz yaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Bu süreçte Rusya Federasyonu ve değerli dostum sayın Putin ile de sürekli diyalog ve istişare halinde olacağız. Rus dostlarımızın da katkısıyla inşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"IRAK'A HER ALANDA DESTEK VERDİK"

Irak'ın istikrarını tamamen kaybetmeyle yüz yüze olduğunu ifade Erdoğan, "Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için önemlidir. Irak halkının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koyduk. Kargaşa ve çatışmalarla anılan Irak'ın yeniden huzura kavuşması için büyük çaba harcadık. DEAŞ ve PKK terörü mücadelesinde Irak'a her alanda destek verdik" diye konuştu.

"TÜRKİYE VE RUSYA BAMBAŞKA EĞİLİMDE"

Açılış konuşmasında söz alan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor" ifadelerini kullandı.