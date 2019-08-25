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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

25.08.2019 00:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bulut'un babası Ahmet Bulut ile görüşmesinde Emine Bulut'un menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut, Politika

Kaynak: AA

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