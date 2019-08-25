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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

25.08.2019 01:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Emine Bulut'un menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı dileklerini ileterek failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını belirtti. - ANKARA


Güncel

Kaynak: İHA

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