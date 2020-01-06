Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınında yerli otomobile ilişkin soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan favori yerli otomobil modelini açıkladıktan sonra yerli otonun fiyatı ile ilgili de açıklama yaptı.

"LACİVERDİN İÇİ ÇOK RAHAT"

"Yerli otomobili nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde cevap verdi:

İlk arkadaşlar bu tasarımını getirdikleri zaman. Bu tasarım bana ayrı bir heyecan vermişti. Beş babayiğit derken o kararlılıkla attık. Bu beş babayiğitle hatrı sayılır önemli iş adamları. Bu iş zaten böyle oluyor. Daha önceleri ben bazı sektörün içerisinde olan iş adamlarımızla da konuşmuştum ama netice alamamıştım. Atılan adımda da gerek CEO durumda olan arkadaşımız da yurt dışında kendini ispatlamış. Bu adımı atmış olduk. 5 ayrı tasarımda da hakikaten şu an tabi 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. Favorim şu ana kadar lacivert. İçi çok rahat. Hız konusunda iyi konumda. İnşallah bu yılın sonu itibariyle testte ileri adım atılacak. 2022 bu işin tamı olacak.

İşte Erdoğan'ın test sürüşü yaptığı lacivert SUV modeli

KAÇ PARA OLACAK?

Yerli otonun en çok merak edilen sorusuna da cevap veren Erdoğan, "Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez. İlk dönemlerde çok önemli. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz. Tamamen çevreci. Bir diğer boyutu da ön ve arka koltukta ciddi bir rahatlık var" dedi.

YERLİ OTO HEYECANLA BEKLENİYOR

Türkiye'nin uzun yıllar özlemini çektiği ilk yerli ve milli otomobil, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. İlk müşterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu yerli otomobil, tanıtımın üstünden daha dört gün geçmiş olmasına rağmen çok sayıda sipariş aldı.

BELEDİYELER, KULÜPLER, ŞİRKETLER...

Yerli otomobile talip olduklarını duyuranlar arasında yerli otomobile karşı çıkan CHP'nin elindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de bulunuyor.

Tanıtımı yapılmadan önce dahi bir çok sipariş alan yerli otomobilden taksiciler 20 binin üzerinde bir sipariş vereceklerini açıklamasının ardından Devlet Malzeme Ofisi, 30 bin adet sipariş vereceğini açıkladı.

2022'DE YOLLARDA

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.