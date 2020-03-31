Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü.
31.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel