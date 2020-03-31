Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
31.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel