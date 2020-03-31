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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

31.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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