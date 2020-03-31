Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
31.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, yeni tip korona virüsle mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
(İHA)
Görüşmede, yeni tip korona virüsle mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel