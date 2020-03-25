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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını telekonferansla yaparken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılmasını söyledi.

25.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:48

Kabine üyeleriyle telekonferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı , bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması için Bakan Fatih Dönmez'e talimat verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle devlet işlerini bakanlarla internet üzerinden yaptığı görüşmelerle yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlara ait videosu paylaşıldı.

BAKAN DÖNMEZ'E REKLAM TALİMATI

Erdoğan'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı görüşmede bor madeninden üretilen el dezenfektanı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, el dezenfektanları için reklam kampanyası yapılması talimatını da verdi.

KURALLARA UYGUN DEĞİL

Görüşmenin devamında Bakan Dönmez elini bor katkılı dezenfektan ile temizlerken Cumhurbaşkanı ise bu temizlemenin kurallara uygun olmadığı yönünde uyarıda bulundu ve doğru yöntemi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı’na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fatih Dönmez, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi

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