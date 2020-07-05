Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir"

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne...

05.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:38
Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Santraller) Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi."
Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır." Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir’

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haber
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