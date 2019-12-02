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Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti.

02.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:36Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti
Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti.

AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne katılanlar arasında; milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camii'nde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli "WeWalk" akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi'nde 5 yıldan bu yana öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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