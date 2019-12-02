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Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında, engelli sporcular, sanatçılar, sanatkarlar ve ailelerini kabul etti.

02.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:40Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında, engelli sporcular, sanatçılar, sanatkarlar ve ailelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde engellilerin müzik dinletisini, dans gösterisini ve Hacivat-Karagöz temsilini izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellilerle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı da çekindi. 2018 Edison Ödülleri'nin 'Sağlık' ve 'İyi Yaşam' kategorisinde 'Altın ödül'e layık görülen 'Akıllı baston' teknolojisinin yaratıcılarından olan Kürşat Ceylan da kabulde hazır bulundu. Ceylan, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

'HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Kabulün ardından heyet adına bedensel engelli Murat Akkoyunluoğlu, açıklamada bulundu. Akkoyunluoğlu, "Cumhurbaşkanımız bizi çok güzel ağırladı. Çok memnun olduk. Buraya gelmekten çok onur duyduk. Cumhurbaşkanımıza ve Edirne Milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal hanımefendiye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizleri unutmadıkları için, hepsinden Allah bin kere razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman devletimizin, askerimizin, polisimizin yanındayız. Her zaman ne isterlerse biz engelliler olarak onların yanındayız. Allah hepsinden bin bir kere razı olsun" dedi.

KONYA VALİSİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mevlana'nın 746'ıncı Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programı davetiyesini sundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Arda ERDOĞAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA,



Dünya Engelliler Günü, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: DHA

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