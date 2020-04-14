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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:00
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, İstanbul, Güncel
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