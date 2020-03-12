Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
12.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:26
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e birer tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e birer tebrik mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Sekmen, Türkiye, Güncel
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