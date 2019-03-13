Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAARİYERLERE ÇARPIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Havayolu ile İzmir'e giden Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki pikap ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan pikap, ardından şarampole yuvarlandı.

EMNİYET KEMERİ OLMADIĞI İÇİN ÖN CAMDAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kara yoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Zafer Çika, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Aynı hastaneye getirilen Zafer Çika'nın yanından bulunan sürücü Muammer Renda'nın tedavisi ise devam ediyor. Pikap çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEMET AKBAĞ'A TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, başsağlığı dileklerini sundu.

SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU

Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.