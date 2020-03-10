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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

10.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine...

Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit Gül, Şevket Kazan, Güncel

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