Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
10.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katıldı
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit Gül, Şevket Kazan, Güncel
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