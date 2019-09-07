Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan eskişehir'e gitti

07.09.2019 13:55 Cumhurbaşkanı erdoğan eskişehir'e gitti


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:38   Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek
15:38   Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
15:38   AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gençlere seslendi
15:37   Başkan Gürkan'ın Yazıhan ziyaretleri
15:37   Sultanbeyli'deki çatışmadan yeni görüntüler: yaralanan kişi öldü, 8 kişi yakalandı
15:36   Hizmet-İş İzmir Şubesinde Şimşek yeniden başkan
15:35   'Hızlı ve Öfkeli 9', 30'dan fazla aracı hurdaya çevirdi