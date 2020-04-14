Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 'nin Etiyopya'ya desteğinin korona virüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya, Türkiye, Güncel