Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 'nin Etiyopya'ya desteğinin korona virüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile telefonda görüştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 123'e yükseldi - Haber 21:26: Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Haber 21:26: Burdur Valiliği: "Salda Gölü'nde sorumlu firmayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır" - Haber 21:23: Fransa'da son 24 saatte 562 ölüm - Haber 21:20: Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi - Haber 21:16: Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi - Haber 20:43: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler