Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz"-"Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş ikinci taksidi göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak hareket etmedik. 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız"-"PKK'nın YPG'nin işgalini görmeyenler şuan bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz""Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7500 sınırlarımızın dışında 8500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik"-"Terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak'ta adeta hapsettik"-"Fırat'ın doğusunda Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerimiz sayesinde başarıya ulaştıracağımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık"-"Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır"-"DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi konuşanların hangisi verdi. Bunlar kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan, Almanya'dan DEAŞ, Suriye'ye geldi. Biz 5500 DEAŞ'lıyı geri gönderdik"-"Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil terör örgütüyle şuanda mücadele ediyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: İHA