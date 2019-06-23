23.06.2019 01:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan'da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'da eşlik etti. Okunan Kuran-ı kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kuran-ı Kerim , Cumhurbaşkanı , Eyüp Sultan , Recep Tayyip Erdoğan , Güncel

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