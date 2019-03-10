Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana Sahip Çıkmayan Bu Ülkeye de Sahip Çıkmaz"

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- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylarTürkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar."