Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanlarımızın Ebediyen Okunmasına Kimse Engel Olamayacaktır"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart
Kadınlar günü dediler, Taksim
'e yürüdüler. Dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak.
Güncel
Kaynak: AA