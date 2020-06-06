Cumhurbaşkanı Erdoğan, F Klavye Türkiye Birincisi Nisa Maya Tunçoğlu'nu tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F Klavye Türkiye Birincisi Nisa Maya Tunçoğlu'nu kutladı.

06.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:07
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F Klavye Türkiye Birincisi Nisa Maya Tunçoğlu'nu kutladı.
Erdoğan, telefonda görüntülü görüştüğü ve heyecanlı olduğunu söyleyen Tunçoğlu'na, "Ben senden daha çok heyecanlandım." karşılığını verdi.
Nisa Maya Tunçoğlu'nun İngilizce öğretmeni annesine, Nisa'nın kendisine çok benzediğini belirten Erdoğan, Nisa ve ailesini en yakın zamanda Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.
Tunçoğlu'nun hakim ya da doktor olmak istediğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakim veya doktor çok farklı alanlar, bir tarafta sayısal bir tarafta sözel." dedi. F klavyenin beynin iki tarafını da çalıştırdığını söyleyen anne Tunçoğlu, Nisa'nın sayısal ve sözelinin iyi olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'tan İngiliz sistemi bizde kalktı da şimdi F klavye bir yerde bizim sistemimiz. Maşallah 10 parmak çalışıyor. İzledim hakikaten muhteşemsin. Maşallah, tebrik ediyorum, tekrar başarılar diliyorum. İnşallah en yakın zamanda sizleri Ankara'da ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Nisa Maya Tunçoğlu'nun dedesiyle de görüşen Erdoğan, "Maşallah kızınız başarılı, torununuz başarılı. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
Dede Tunçoğlu, yörük olup olmadığını soran Erdoğan'a "Evet Yörük'üz" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F Klavye Türkiye Birincisi Nisa Maya Tunçoğlu’nu tebrik etti

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ankara, Güncel, Haber

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