Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler daha da inecek, enflasyon da düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul- İzmir Otoyolu ve 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Avro'luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışlarını gerçekleştirmek için helikopterle saat 15.30 sıralarında Bursa'ya geldi. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Faizler daha da inecek, enflasyon da düşecek" dedi.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

"ENFLASYON DA DÜŞECEK, GÖRECEKSİNİZ"

Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da indirecek. Enflasyon da düşecek göreceksiniz. Turizmde son yılların en başarılı dönemini yaşıyoruz.

"ARTIK ÇALIŞMA ZAMANI"

Ülkemizin üzerine atılan ekonomi bombası da bu tuzakları kuranların elinde patladı. Artık herkes ekonomi ile spekülasyonlara kulaklarını tıkasın, işine odaklansın. Hemen yarın sabah işe koyulun. Türkiye üretmekle, istihdamla büyür ve zenginleşir. Bekleme dönemi sona erdi. Artık çalışma zamanı.