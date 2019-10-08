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Cumhurbaşkanı erdoğan: farklılıklarımız çatışma unsuru değil, zenginliğimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanların son çeyrek asırda büyük acılar yaşadığını belirterek, "Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi inşa etmeliyiz" dedi.

08.10.2019 20:02Cumhurbaşkanı erdoğan: farklılıklarımız çatışma unsuru değil, zenginliğimizdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanların son çeyrek asırda büyük acılar yaşadığını belirterek, "Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi inşa etmeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanların Barış Projesi için yoğun çaba harcandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. Hayata geçecek olan projelerin Balkanların barışına ve istikrarına katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış ve temel atma törenindeki konuşması



Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: DHA

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