17 Aralık 2018, 21:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Farklılıklarımızı Kaşıyarak Birileri Şeytani Düzenlerini İdame Ettirmeye...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 745.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşrep ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor." Konya,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
Kaynak: AA