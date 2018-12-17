Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Farklılıklarımızı Kaşıyarak Birileri Şeytani Düzenlerini İdame Ettirmeye...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması</br>Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katıldı. (4)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşrep ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor.'