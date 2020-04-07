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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

07.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı için Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'na tepki gösterenlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün kanundan aldığı yetkilere dayanarak Tekalif-i Milliye emirlerini yayımlamasını örnek göstermişti.

Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren Fatih Portakal, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal, Güncel

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Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

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Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler

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