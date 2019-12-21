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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri programının ardından Fatih'te bulunan bozacıya giderek vatandaşlarla sohbet etti.

21.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti
Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri programının ardından Fatih'te bulunan bozacıya giderek vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri töreninin ardından Fatih'teki bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sokağa çıkarak fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada küçük çocuklarla yakından ilgilenerek, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
(İHA)

Necip Fazıl Kısakürek, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

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