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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na geldi

Fenerbahçe Kongre Üyeliği'nde 25 yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

26.10.2019 14:25
Fenerbahçe Kongre Üyeliği'nde 25 yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na geldi

Faruk Ilgaz Tesisleri, Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA


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