Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi verildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları;

"Sayın Başkan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun kıymetli üyelire sizleri selamlıyorum. Fenerbahçemizin son Divan Kurulu toplantısı sebebiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübüdür. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen tüm branşlarda faliyet gösteren Stadı'nı yenilemekten lisanslı ürün satışına, üye sayısına kadar pek çok alanda öncü ve lider olan Fenerbahçe'ye yakışan buydu ve bunu da gerçekleştirmiştir. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da 8 sporcusu ile Milli forma altında yarışıyor. Ne dışarıdan gelen ne de içeriden gelen düşmanlar hizmet etmelerini engelleyememiştir."

"RAHMETLİ BABAM OKUMAMI İSTEDİ"

"İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla Fenerbahçe yoluna devam edecektir. Değerli arkadaşlar takım tutmak tam manasıyla gönül işidir. İnsan çıkarı için görüntüsünü mesleğini siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir ama yapacağı tek şey takım değiştirmektir. Bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Amatörden profesyonelliğe doğru giden futbol hayatımıza, siyasi çalışmalarımızın yoğunluğu sebebiyle ara vermek durumunda kaldık.Ekranda da izledik. Rahmetli babam, bu yola devam etmeme müsaade etmedi. Okumamı istedi."

"FENERBAHÇE, EN ÇOK ÜYEYE SAHİP KULÜP "

"Sahanın içinde olmasak da spor ve futbol ile irtibatımız hep oldu. İBB Başkanlığı, Başkabakanlık ve Cumhurbaşkanlığı sürecim boyunca bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri hep en sütte kaldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor. Bugün bizde kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyeliğine geçmeye hak kazanmış bulunuyoruz. Bu herkesin hayali olan bir durumdur. En çok normal üyeye sahip olan kulüp Fenerbahçe..."

Yüksek Divan Kurulu'nun bundan sonraki çalışmalarına elimizden gelen desteği bundan sonra vereceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAPIDA KARŞILANDI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Fenerbahçe Kongre Üyeliği'nde 25 yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.