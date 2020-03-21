Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
21.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:18
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.
Kaynak: AA