Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
21.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:36
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama, "İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etmiştir" denildi.Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel