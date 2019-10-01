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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın Doğu'sunda arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık"...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

01.10.2019 16:57
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 360 bini buldu. Suriye'deki mevcudiyetimizin tek sebebi, sınırlarımıza yönelik terör tehditlerinin, aynı zamanda ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini de engelleyen bir bariyer haline dönüşmüş olmasıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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