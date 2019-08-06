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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci farklı bir...

11. Büyükelçiler Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

06.08.2019 13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
11. Büyükelçiler Konferansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz."

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Kaynak: AA

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