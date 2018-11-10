Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebiyle düzenlenecek anma programına katılmak üzere Fransa
'nın başkenti Paris
'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebiyle Fransa'da dünya liderlerinin katılımıyla düzenlenecek anma programına için başkent Paris'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve beraberindeki heyet Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda Türkiye
'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, OECD
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı
ve UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer
tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı kapsamında Orsay Müzesi'ndeki "Picasso Bleu et Rose" isimli sergiyi gezecek ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
tarafından devlet, hükümet ve uluslar arası kuruluş başkanları ve eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. - PARİS
Cumhurbaşkanı,Paris,Fransa
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:21