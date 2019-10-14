Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.10.2019 22:30Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Macron'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret eden Erdoğan, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.
(İHA)

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:42 Yolcu otobüsünün çarptığı inek telef oldu
22:40 EURO 2020 Grup Eleme: Fransa: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
22:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü
22:35 Son dakika: Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun
22:35 SMO askerleri Tel Abyad'da sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaştı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik
22:34 Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı
14.10.2019 22:43:46