29.06.2019 12:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi oturumlarına katıldı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G-20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde 'Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma' temalı oturumda katılımcılara ana konuşmacı olarak hitap etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Japonya 'nın Osaka kentinde devam eden G-20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde 'Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma' temalı oturumda katılımcılara ana konuşmacı olarak hitap etti.
Zirve boyunca ikili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de oturumlara katıldı.
'Kadın'ın Güçlendirilmesi' temalı liderler etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra katıldığı, 'Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma' oturumunda ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap etti.
'İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji' oturumu ile çalışma yemeğine de iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak zirvenin kapanış oturumuna katıldı.


Kaynak: DHA
Japonya , Recep Tayyip Erdoğan , Dünya

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