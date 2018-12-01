Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

BUENOS Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.<br><br>Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.<br><br>Görüşme öncesi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Erdoğan ve Trump ile aynı fotoğrafta yer aldı.<br><br>İki liderin zirvedeki ikinci görüşmesi<br><br>Dün zirvenin ilk programı olan 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek' temalı özel oturuma katılan Erdoğan ve Trump, oturum başlamadan önce bir süre ayaküstü sohbet etmişti.<br><br>Böylece iki lider, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya gelmiş oldu.