Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

BUENOS Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.<br><br>Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında İngiltere Başbakanı May ile görüşmesi 40 dakika sürdü.<br><br>Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.